На Одессу надвигается экологическая беда из Приднестровья

Непризнанная Приднестровская республика сбросила в реку Днестр канализационные стоки. Грязное пятно двигается в направлении Одессы, передает Немецкая волна. На очистительных сооружениях Украины работают в усиленном режиме, чтобы не допустить попадания инфекции в питьевую воду.

По прогнозам специалистов, несколькокилометровое пятно достигнет Одессы во вторник. Между тем, на Одесской очистительной станции принимают меры, в частности уже увеличили уровень хлорирования воды. Главный инженер станции Григорий Степанченко отмечает, что загрязнение не очень значительное. « Мы уверены, что увеличение времени содержания воды в резервуарах и водоотводах, а также увеличение доз окислителя хлора в воде позволит нам получить необходимое качество именно по бактериологическим показателям.» Специалист напоминает, в прошлом году при подобных обстоятельствах пятно растворилось в реке, даже не достигнув очистительной станции. Однако, чтобы защитить от опасности Одессу и города спутники, в настоящее время принимаются дополнительные меры. Пока еще на информацию не отреагировала организация „ТАСИС”, которая в прошлом году начала мониторинг реки. Впрочем в ближайшее время специалисты организации проверят, не пострадала ли от загрязнения флора и фауна Днестра.