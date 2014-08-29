В Днепропетровске СБУ изъяла 7 тысяч экземпляров газеты террористов "Новороссия"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 28 августа в помещении одной из компаний, которая доставляет почтовые отправления, сотрудники СБУ изъяли 7 тысяч экземпляров газеты «Новороссия» и символику террористической организации «Донецкая народная республика».

Установлено, что сепаратистские газеты планировали распространять на территориях Донецкой области, освобожденных от боевиков.

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По этому факту начато уголовное производство по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.