Переговоры в Москве завершены, поставки газа не прекратятся

Поставки в Украину российского природного газа не прекратятся 12 февраля, как сообщала ранее российская сторона. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, соответствующая договоренность была достигнута в ходе сегодняшних переговоров делегации НАК “Нафтогаз Украины” во главе с Олегом ДУБИНОЙ и руководством “Газпрома”.

Как отмечается в пресс-релизе Кабмина, “впервые за последние годы состоялись прямые, без участия каких-либо посредников, переговоры НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома». В ходе переговоров достигнута договоренность о подписании технических актов о потреблении газа в предыдущие месяцы и о последующем погашении задолженности за потребленный ранее газ».

Как сообщал УНИАН, ранее официальный представитель “Газпрома” Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что в рамках сегодняшней встречи руководства НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома" уже была достигнута договоренность о переносе “Газпромом” срока возможного сокращения поставок газа в Украину с 10:00 до 18:00 мск 12 февраля 2008 года

Переговоры в настоящий момент завершены, сказал он, отказавшись раскрывать другие подробности по итогам встречи.

Напомним, ранее "Газпром" объявил, что с утра 12 февраля в 10:00 по московскому времени может прекратить поставки газа на Украину. По данным российской компании, на данный момент в Украине "осело" 1,5 миллиарда кубометров газа из РФ, и задолженность за него приближается к 500 миллионов долларов. Общий просроченный долг по поставкам газа на Украину достиг уже 1,5 миллиарда долларов.

НАК "Нафтогаз Украины", закупающая газ у "УкрГаз-Энерго", ранее заявляла о намерении отказаться не только от услуг этого своего совместного со швейцарской RosUkrEnergo предприятия, но и от услуг самой RosUkrEnergo, являющейся монопольным экспортером.

Сегодня официальный представитель газового монополиста Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что "Газпром" готов обсуждать вопрос изменения схемы поставок газа в Украину после выплаты существующего долга.