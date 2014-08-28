В Одесской области зарегистрировано почти 8 тысяч вынужденных переселенцев из зоны АТО

Он пояснил, что сегодня, 28 августа, по поручению вице-премьер-министра Владимира Гройсмана проинспектировать Одесскую область. Аналогичным проверкам подвергнуться Харьковская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области, которые прилегают к зоне проведения АТО.

«Соответственно, в них наблюдается наибольшее количество временных переселенцев. Наиболее весомая доля этих людей находится в Одесской области - 7973 человека», - сказал Бочковский.Читайте такжеВ Одесскую область продолжают приезжать переселенцы

Он отметил, что сегодня посетил клинический санаторий им. Пирогова, где в данный момент находится 173 вынужденных переселенца, из которых 107 - из аннексированного Крыма и 66 – из зоны АТО. Бочковский отметил доброжелательность и патриотическую настроенность руководства данного санатория.

«Мне сообщили, что здесь при определенных условиях могут принять где-то от 1 тыс. человек. Для этого созданы все условия. Санаторий построен давно и для пребывания инвалидов-колясочников необходим целый комплекс инженерно-технических мероприятий, которые требуют солидных затрат. Но надо отдать должное персоналу, который помогает инвалидам. Они их, по сути, на руках заносят в обеденные залы», - рассказала председатель ГСЧС.

Он добавил, что также посетил санаторий «Белая акация». Отметил «прекрасную клиническую базу, высочайшего класса условия для проживания, современные технологии - для отопления обустроены солнечные батареи».Читайте такжеСвыше 112,5 тысяч человек выехали из зоны АТО и Крыма в другие регионы Украины

«Там более 200 человек готовы принять именно в осенне-зимний период. Следующим проверили наш ведомственный санаторий «Одесский» - на 16 станции Большого Фонтана. Там сейчас проживает 17 семей из Крыма и 18 из зоны АТО», - сказал Бочковский.

По его словам, в 2004 году на базе «Одесского» был создан медико-психологический реабилитационный центр, который позволяет работать с людьми, побывавшими в стрессовых ситуациях. Глава службы акцентировал на том, что не стоит преуменьшать значимость такой работы. Специалисты «Одесского» разработала целую методику и готовы поделиться своими научными изысканиями с коллегами из других ведомств.