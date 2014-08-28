Жители Мариуполя проведут митинг за мир

Как сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, организаторы акции - общественные объединения города и гражданские активисты.

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Организаторы митинга подготовили обращение к жителям города, в котором говорится: «Все это время пока наш город был под охраной Нацгвардии, территориальных батальонов и Вооруженных сил, мы могли спокойно жить, работать, гулять с детьми, отдыхать. Мы видим разницу: там, где власть захватили террористы «ДНР» и «ЛНР», куда вошли российские войска - Донецк, Луганск, Горловка, Славянск и другие города - там разрушения, смерть, человеческое горе». В обращении также говорится, что «нас долго запугивала и обманывала российская пропаганда, но мы видим, что население захваченных террористами городов и сел ищет спасения именно там, где нет так называемого «ДНР», в том числе в Мариуполе». «Так было всегда - враг не осмеливался войти в город, в котором его не ждут и готовы оборонять!», - заявили организаторы.

Они призывают всех жителей города и переселенцев, переехавших в Мариуполь, выйти сегодня в 18.00 на площадь Свободы, чтобы сказать «нет!» вторжению террористов «ДНР» и российских войск. «Мы не хотим повторения судьбы Донецка, Славянска, Луганска! Мы отстоим наш родной Мариуполь! Мы не допустим захвата и разрушения нашего города!», - заявили организаторы митинга.

Напомним, российские танки пытались прорваться к Мариуполю 25 августа.