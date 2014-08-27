Батальон "Азов" задержал спонсора "ДНР", готовившего теракты в Мариуполе

Об этом сообщается на Facebook-странице батальона.

"Преступник был начальником охраны одного из московских металлургических предприятий. Самым главным преступлением задержанного была подготовка специальных "спящих" десятков, которые ожидали подхода главных террористических сил с территории РФ", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНовоазовск снова под контролем батальона "Азов"Также отмечается, что поставка оружия была налажена из России.

Как заявили в "Азове," террорист не оказывал сопротивления при задержании. Сейчас он доставлен в управление СБУ.