Батальон "Азов" задержал спонсора "ДНР", готовившего теракты в Мариуполе
07:40, 27 августа 2014Политика
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Вчера, 26 августа, бойцы батальона "Азов" задержали организатора попытки серии терактов и диверсий в Мариуполе и спонсора "ДНР".
Террорист не оказывал сопротивления во время задержания / facebook.com/azov.batalion
Об этом сообщается на Facebook-странице батальона.
"Преступник был начальником охраны одного из московских металлургических предприятий. Самым главным преступлением задержанного была подготовка специальных "спящих" десятков, которые ожидали подхода главных террористических сил с территории РФ", - говорится в сообщении.
Читайте такжеНовоазовск снова под контролем батальона "Азов"Также отмечается, что поставка оружия была налажена из России.
Как заявили в "Азове," террорист не оказывал сопротивления при задержании. Сейчас он доставлен в управление СБУ.
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