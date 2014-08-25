В Нацгвардии заверили, что Мариуполь находится под контролем и обороной сил АТО

В Национальной гвардии заверяют, что город Мариуполь Донецкой области находится под контролем и обороной сил АТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии, опровергая информацию, что якобы украинские военнослужащие покидают Мариуполь.

В частности, как отмечается в сообщении, «террористы через российские СМИ распространяют информацию, что якобы военнослужащие Национальной гвардии покидают Мариуполь. Эта информация не отвечает действительности и еще раз свидетельствует о панических настроениях в рядах террористов».

Читайте такжеСеменченко: До 40 единиц бронетехники из РФ прорвались через границу и движутся в сторону Мариуполя

В Нацгвардии отмечают, что Мариуполь находится под контролем и обороной подразделений Национальной гвардии Украины и других подразделений объединенных сил АТО.

Как сообщалось, сегодня утром колонна бронетехники из России прорвалась на территорию Украины в районе Новоазовска Донецкой области.

При этом, по данным командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, около 40 единиц этой бронетехники направилось в направлении Мариуполя.

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что украинские военные перекрыли основные направления движения российской техники и продолжают вести бой в направлении Новоазовск-Мариуполь.