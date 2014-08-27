Под Горловкой и Иловайском силы АТО уничтожили 225 террористов, три танка и "Грады"

Потери боевиков: три танка, одна боевая бронированная машина, две БМ 21 «Град», четыре миномета, один автомобиль и одна установка 9А52 «Смерч». Также уничтожено 225 террористов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Все это было уничтожено огневым ударом артиллерии по скоплению незаконных вооруженных формирований в неподалеку населенных пунктов Горловка и Иловайск. Один минометный расчет с минометом уничтожен огнем артиллерии в ответ на нападение на наши позиции близ населенного пункта Красный Яр", - говорится в сообщении.