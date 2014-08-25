Попытка российского прорыва в направлении Мариуполя ликвидирована - СНБО

Об этом во время вечернего брифинга в Киеве заявил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Украины Андрей Лысенко.

"По ситуации на направлении Новоазовск-Мариуполь. Остатки колонны, которая сегодня утром пыталась выйти на трассу, ведущую к Мариуполю, были остановлены и атакованы сводной боевой группой сил АТО. В результате подбиты 2 танка и захвачены нескольких членов диверсионно-разведывательной группы. После этого никаких боев в направлении Мариуполя не было. Сейчас этот район заблокирован украинскими военными", - цитирует его слова пресс-центр АТО.

Напомним, сегодня утром была зафиксирована попытка российских военных под видом донбасских боевиков организовать новый район вооруженного противостояния на юге Донецкой области.