​МВД расследует избиение в Донецке женщины с украинским флагом

Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в соцсети. "Всех негодяев и негодяек, которые избивали женщину-патриота в Донецке, мы найдем и накажем. Соответствующие указания даны департаменту уголовного розыска. Просим всех неравнодушных граждан помочь установить негодяев и негодяек, избивавших украинскую патриотку",– написал советник главы МВД.

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По мнению Антона Геращенко, подобные кадры специально запускаются в сеть, чтобы расколоть украинское общество и породить ненависть украинцев к жителям Донбасса. "Кадрами с парада военнопленных и растоптанными украинскими флагами на центральной улице Донецка Путин продолжает успешно раскалывать Украину", - подчеркнул советник.

"Ни одно преступление не должно оставаться безнаказанным, так как безнаказанность порождает новые преступления. Но при этом нужно обвинять только тех кто совершал преступления, в не обвинять всех жителей Донбасса", - отметил Антон Геращенко.

Также он призвал всех тех, кто владеет информацией о личностях, которые избивали украинскую патриотку, сообщать ему.

Как сообщал УНИАН, в Донецке террористы привязали женщину с украинским флагом к столбу и заставили ее держать в руках табличку с надписью "Она убивает наших детей. Агент карателей". По словам очевидцев, прохожие били женщину по лицу и бросали в нее помидорами.