Германия осуждает устроенный террористами в Донецке «парад» военнопленных



Об этом заявил официальный представитель немецкого МИД Мартин Шефер, передает DW.

По его словам, такие действия сепаратистов близки к военному преступлению.

”Это вполне вероятно, - заявил Шефер на пресс-конференции, отвечая на вопрос, можно ли считать поступок боевиков ”ДНР” военным преступлением. - Это является абсолютно отвратительным, неприемлемым и только подливает масла в огонь”.

Этот так называемый ”парад” состоялся в День Независимости Украины 24 августа. Вооруженные боевики провели через площадь Ленина несколько десятков военнопленных в наручниках. За этим ”действом” наблюдало достаточно много местных ”зрителей”.

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В тоже время в Москве не заметили в воскресном ”параде” в Донецке никаких издевательств над военнопленными. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, он ”не увидел ничего такого, что напоминало бы издевательства”. А по поводу унизительного отношения, ”пусть разбираются юристы”.

Ранее заместитель директора отделения Европы и Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch Рейчел Денбер заявила, что устроенная боевиками акция является нарушением международной Женевской конвенции. Другой представитель Human Rights Watch, Оле Солвинг расценивает ”парад” как военное преступление.