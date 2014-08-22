На Луганщине террористы обстреляли храм, в котором прятались мирные жители

20 августа артиллерия террористов нанесла удар по Свято-Покровскому храму в с. Новосветловка Луганской области.

Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины.

"В храме на тот момент прятались от обстрела мирные жители этого поселка. Бойцам батальона «Айдар», который контролирует поселок, пришлось отступить от занятых позиций, чтобы террористы прекратили обстрел церкви», - говорится в сообщении.

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«Позже «Айдаровцы» вернули полный контроль над этим населенным пунктом», - сообщает журналист Всеволод Филимоненко.