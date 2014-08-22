В Черкасской области сошли с рельсов 20 цистерн с нефтепродуктами (карта)

Об этом ТСН.uа сообщили в Управлении ГСЧС в Черкасской области. Как отметил представитель отдела информации и коммуникаций с общественностью Константин Проценко, в настоящее время нет информации о раненых и погибших в результате происшествия.

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Он также отметил, что ГСЧС не владеет информацией о горящих жилых домах, на которые перекинулся огонь после возгорания цистерн. Напомним, об этом сообщали очевидцы происшествия.

В ГСЧС также добавили, что в результате схода с рельсов 20 цистерн, произошел разлив нефтепродуктов и возгорание 11 цистерн с локомотивом. Всего в составе поезда было 35 цистерн.

В Черкасской области объявлен сбор всего гарнизона пожарно-спасательной службы. Кроме того, из Кировоградской области направлено 5 пожарно-спасательных отделений. Направлен пожарный поезд с Мироновского участка Одесской железной дороги.