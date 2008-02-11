Сегодня - последний день ультиматума «Газпрома» Украине

Сегодня последний день ультиматума российского "Газпрома", который угрожает прекратить подачу газа в Украину в случае неуплаты долга. Цена вопроса - 1,5 миллиарда долларов.

Позиция украинского правительства: "Нафтогаз Украины" уплатит эту сумму только в случае отказа от услуг посредника, швейцарской фирмы "РосУкрЭнерго". Именно она поставляет в нашу страну туркменский и российский газ. Сегодня в Москву отправляется делегация "Нафтогаза", которая должна поставить точку в конфликте.

Российский "Газпром" обратился к Президенту Виктору Ющенко с просьбой принять меры для выхода из ситуации. Однако заявлений относительно готовности отказаться от посредника в газовых отношениях с Украиной россияне пока избегают.

ICTV