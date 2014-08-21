Агромагнаты стали спонсировать благотворителей для покупки жилья беженцам с Донбасса

Цель инициативы – обеспечить беженцев с Донбасса жильем на территории мирных регионов. Первый дом на Полтавщине от «ЗАСТУПа» получила многодетная семья из Луганска. На очереди – другие семьи, готовые поселиться в селах, подальше от военных действий.

Всеукраинское объединение «ЗАСТУП» готовит перечень домов в сельской местности, которые можно выкупить, и планирует поселить в них семьи с Донбасса. Об этом рассказала руководитель «ЗАСТУПа» Ирина Синявская.

«В наших селах очень много хороших домов пустует, в то время как беженцы с Востока Украины теснятся в общежитиях, на аварийных базах отдыха. Мы решили помочь вынужденным беженцам и выкупить для них жилье. Надеемся, это станет примером и для других организаций, которым не безразлична судьба украинцев, оказавшихся под перекрестным огнем», – заявила Ирина Синявская.

Первый сельский дом на Полтавщине «ЗАСТУП» подарил этим летом многодетной семье Гупало с Луганщины. Семья уже переехала в дом и начала там обживаться. Хозяйка Анна Гупало говорит, что в следующем году они с мужем планируют посадить огород и завести хозяйство.

Вместе с тем, политологов и экспертов аграрного рынка заинтересовало, за чьи деньги «ЗАСТУП» покупает жилье для беженцев из Донбасса. Конечно, средства на один-два дома могли собрать мелкие фермеры и средние агропроизводители. Но заявленный благотворительный проект «Затишна оселя» требует куда более серьезного финансирования. Тем более, что небольшой аграрный бизнес сейчас находится не в лучшем финансовом положении.

Экономист Андрей Новак считает, что благотворительность «ЗАСТУПа» проплачивают крупные аграрные холдинги и их владельцы. «Точно сказать трудно, ведь финансирование происходит не в публичной плоскости. Но у меня и у моих коллег есть предположение, что это владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский. Таким образом он пытается обрести влияние в новой Верховной Раде», – заявил Андрей Новак на портале «Gazeta.ua».

Эксперт добавил, что крупным аграрным компаниям крайне важно иметь сильное лобби в составе Верховной Рады. Сейчас сельскохозяйственный бизнес утратил и без того шаткие позиции: рынок Таможенного Союза закрылся, а европейский стойко защищает свои продуктовые полки от импортных товаров.

Кроме того, со следующего года правительство планирует лишить АПК льготного налогообложения. Чтобы повернуть законодательную базу на свою сторону, агромагнаты будут заводить в парламент своих людей, в том числе через ВО «ЗАСТУП».

Напомним, ранее политолог и журналист Владимир Цыбулько в своем блоге писал, что за ВО «ЗАСТУП» могут стоять агромагнаты Юрий Мельник, Олег Бахматюк или Евгений Сигал.