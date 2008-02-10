На мусульманском кладбище вандалы, убив собаку охраны, разрушили все могилы

На центральном мусульманском кладбище в крымском поселке Нижнегорский совершен акт вандализма - неизвестные разрушили практически все надгробные камни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Меджлиса крымскотатарского народа.

По данным Меджлиса, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля. По словам председателя Нижнегорского регионального меджлиса Мустафы САЛМАНОВА, о произошедшем ему сообщил один из соотечественников, который, придя утром на кладбище, увидел, что практически все надгробные камни (более 220) полностью разрушены.

Кроме того, отмечают в Меджлисе, неизвестные частично разрушили забор мусульманского кладбища, а также убили собаку, которая была единственным сторожем на кладбище (в бюджете коммунальной службы района не предусмотрено финансирование охраны кладбищ - как мусульманского, так и христианского).

По мнению членов регионального меджлиса, произошедшее является запланированной акцией. «Такой объем разрушений не может быть осуществлен рукой одного или двух вандалов, и, похоже, это является запланированной акцией», - заявляет пресс-служба Меджлиса.

М.САЛМАНОВ сообщил о случившемся в СБУ, милицию, прокуратуру пгт. Нижнегорского, а также председателям Нижнегорского райсовета и райгосадминистрации. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие, отмечают в Меджлисе.

По информации М.САЛМАНОВА, в связи со случившимся, завтра, 11 февраля, у здания Нижнегорского райсовета региональный меджлис собирается провести митинг протеста. «В нем примут участие не только жители, исповедующие ислам, но и христиане, так как подобного рода факты возмущают религиозные чувства любого человека, независимо от его веры», - отмечают в Меджлисе.

Кроме того, завтра планируется провести внеочередное заседание райсовета, на котором будет рассмотрен произошедший акт вандализма.