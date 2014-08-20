Под Иловайском погиб муж журналистки Михайлины Скорик

00:32, 20 августа 2014
Общество
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В бою под Иловайском погиб муж журналистки Михайлины Скорик - Сергей.

Сергій Скорик / facebook.com/mikhailyna.skoryk

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Он хотел уйти героем. Ушел. В Иловайске. За Украину, за друзей, за победу и за мирный Донбасс", - написала Михайлина.

"Звонить не надо. Писать тоже. Достаточно помолиться за мир и конец этого ужаса", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, сейчас в Иловайске идут ожесточенные бои.

Батальон Донбасс понес большие потери и вышел из боя. Утром был ранен командир батальона Донбасс Семен Семенченко.

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