Под Иловайском погиб муж журналистки Михайлины Скорик
00:32, 20 августа 2014Общество
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В бою под Иловайском погиб муж журналистки Михайлины Скорик - Сергей.
Под Іловайськом погиб муж журналистки Михайлины Скорик / facebook.com/mikhailyna.skoryk
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Он хотел уйти героем. Ушел. В Иловайске. За Украину, за друзей, за победу и за мирный Донбасс", - написала Михайлина.
"Звонить не надо. Писать тоже. Достаточно помолиться за мир и конец этого ужаса", - добавила она.
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Как сообщал УНИАН, сейчас в Иловайске идут ожесточенные бои.
Батальон Донбасс понес большие потери и вышел из боя. Утром был ранен командир батальона Донбасс Семен Семенченко.
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