Под Иловайском погиб муж журналистки Михайлины Скорик

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Он хотел уйти героем. Ушел. В Иловайске. За Украину, за друзей, за победу и за мирный Донбасс", - написала Михайлина.

"Звонить не надо. Писать тоже. Достаточно помолиться за мир и конец этого ужаса", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, сейчас в Иловайске идут ожесточенные бои.

Батальон Донбасс понес большие потери и вышел из боя. Утром был ранен командир батальона Донбасс Семен Семенченко.