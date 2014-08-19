На Керченской переправе запретили продавать алкоголь: конфликты в очередях собираются разряжать экскурсиями

На сессии Керченского горсовета сегодня было принято решение запретить продажу спиртных напитков на прилегающей к паромной переправе "Крым-Кубань" территории. Об этом Крыминформу сообщил главный специалист информационно-аналитического отдела Керченского горсовета Сергей Курин.

"Депутаты проголосовали за запрет на продажу спиртных напитков на паромной переправе и прилегающей территории. Пиво в число запрещённых напитков не попадает, но горсовет настоятельно рекомендовал предпринимателям его не продавать", – сказал Курин.

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Он также сообщил, что у ожидающих переправы в Керчи туристов появится возможность поучаствовать в ознакомительных турах по городским достопримечательностям.

"Сегодня мы начинаем предлагать экскурсионные маршруты по Керчи. Представители турфирм уже поехали на накопители для пассажиров, чтобы выяснить спрос на такую услугу. Я думаю, она будет пользоваться спросом", – сказал Курин.

По информации Керч.fm, на сегодняшний день на территориях скопления автомобилей, которые ожидают очередь на паром, алкогольная продукция продавалась.

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В свою очередь, горсовет предложил запретить продажу алкогольной продукции как на самой переправе, так и на всех накопительных площадках в Керчи и в радиусе 500 метров.

Кроме того, и.о. городского головы Роман Романов сообщил, что в дальнейшем практика запрета алкогольной продукции в массовом скоплении людей, то есть на вокзалах тоже будет реализована.

Как ранее сообщал УНИАН, в очередях на Керченскую паромную переправу, ожидание в которых растягивается до 40 часов, участились драки.

12 августа депутату Госдумы, который пытался вне очереди попасть на Керченскую переправу, разгневанные водители перевернули авто.