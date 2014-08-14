Очередь на Керченскую переправу достигла одного из спальных районов города - СМИ

По словам очевидцев, автомобили выстроились вереницей вплоть до одного из спальных районов, тем самым создав транспортный коллапс в городе.

Как сообщают жители Керчи в социальных сетях, теперь «хвост» автомобильной очереди достиг района Войкова и продолжает увеличиваться, передает Крым.Реалии.

Фактически, если машины продолжат прибывать, то очередь может парализовать движение транспорта возле центрального автовокзала.

По словам очевидцев, помимо скопления машин, пытающихся попасть на переправу, на дорогах много инспекторов ГАИ и «полицейских». Автомобилисты и общественный транспорт не могут проехать в некоторых особо забитых участках улиц, - пишут керчане в социальной сети «ВКонтакте».

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Ранее сообщалось, что автомобильная очередь на Керченской паромной переправе стала активно расти со стороны Крыма. По данным оперативного дежурного, утром 14 августа в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают 1129 автомобилей, в порту «Крым» — 2700 машин.

В течение суток на Керченской переправе курсировали 6 основных паромов, а также дополнительный ж/д паром «Петровск» и катамаран «Сочи 1». По данным Единой транспортной дирекции, с 08:00 13-го августа до 08:00 14-го августа паромами совершено 100 рейсов в обе стороны.

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За предыдущие сутки перевезено 3366 машин (из порта «Кавказ» – 1697 авто, из порта «Крым» — 1669 машин), 120 автобусов, 53 мотоцикла, 20249 пассажиров, из них по «единому» билету — 4209, пассажиров поездов «Симферополь – Москва», «Москва – Симферополь» — 655 человек.

Жители Керчи выкладывают на Youtube видео гигантской очереди на паром