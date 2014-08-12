Депутату Госдумы, который пытался вне очереди попасть на Керченскую переправу, перевернули авто - СМИ

Автомобилисты, ожидающие своей очереди на Керченскую паромную переправу со стороны порта "Кавказ" (Россия), перевернули машину депутата Государственной думы, который пытался проскочить напрямую.

Об этом сегодня сообщил глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов, передает Крыминформ.

"Вчера, мне говорят люди, перевернули машину депутата Государственной думы, который хотел проехать без очереди, – сказал Аксенов и назвал такие действия оправданными: – Никакие должности и никакие удостоверения не спасают от справедливого рассмотрения дел. Это, кстати, показатель, как должно быть: нарушаете - получите".

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По его словам, этот инцидент должен сподвигнуть депутатов принять меры по упорядочению работы переправы.

"Там стоят по 40 часов люди, депутатам нужно озаботиться тем, чтобы упорядочить работу, в том числе, с федеральными министерствами", – добавил Аксенов.

Как ранее сообщал УНИАН, поток автомобилей, прибывающих в порт Кавказ на Керченскую переправу, не уменьшается, время ожидания погрузки составляет до 40 часов.