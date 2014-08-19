В Донецке снарядами разрушены частные дома, сгорела школа

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета.

Согласно сообщению, ночь с 18 на 19 августа в Донецке прошла крайне напряженно, но неспокойно в городе было еще с вечера 18 августа. В результате артобстрела, снаряд попал в квартиру на 7 этаже в доме №6 по ул. Полибойцов, пострадала женщина, которая находилась возле подъезда. Читайте такжеБоевики провоцируют на Донбассе экологическую катастрофу, но для себя создают "зеленые зоны" - штаб АТО

Также снарядами были полностью разрушены жилые дома в Куйбышевском районе - №2 по ул. Софьи Ковалевской и №27 по улице Чеканная. Также в ночь с 18 на 19 августа артобстрелу снова подвергся город Моспино.

По информации ГСЧС в Донецкой области, в результате попадания снарядов был поврежден дом №16 по ул. Октябрьская, полностью разрушены жилые дома №32 по ул. Тельманова, №2 по ул. Петровского, №10 по ул. Маяковского, а также некоторые дома по улицам Кирова, Ломоносова и Школьная. Вследствие попадания снарядов возник пожар в школе №151, учебное учреждение было полностью уничтожено огнем. Читайте такжеДонецк полностью остался без воды - горсовет

В горсовете отметили, что, по состоянию на 10.00, в центральных районах города слышны выстрелы из тяжелых орудий. Но коммунальные службы и общественный транспорт в Донецке работают в штатном режиме. В горсовете напомнили, что с сегодняшнего дня отменены поезда №37/38 Донецк—Киев, №341/342 Ясиноватая—Симферополь и №77/78 Мариуполь—Москва. По состоянию на вторник, 19 августа, отправление поездов осуществляется со станции Константиновка.