В Житомирской области из-за жары и угрозы пожаров временно запретили посещать леса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Согласно сообщению, "в лесах Житомирской области объявлен высокий, а местами - и чрезвычайно высокий класс пожарной опасности".

Поэтому лесники просят жителей и гостей области временно воздержаться от посещения леса, поскольку брошенный окурок или разведенный костер могут стать причиной пожара в лесу.Читайте такжеНа этой неделе уровень угрозы пожаров превышает максимальный в шесть раз

В Житомирской области также на период летней жары категорически запретили въезжать в лес на автотранспорте. Ограничение на посещение лесов является вынужденным и временным. Жителей области работники лесной отрасли просят соблюдать правила противопожарной безопасности, а для отдыха выбирать места более безопасные – вблизи рек и озер.

Если же все-таки кому-то нужно будет остановить в лесу автомобиль, то лесники предлагают делать в специально оборудованных местах – рекреационных пунктах.

"Ведь эти территории находятся под постоянным контролем со стороны лесной охраны, они оборудованы специальным местом для костра, стоянками для автотранспорта", - пишет пресс-служба ведомства.

Справка УНИАН. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1 до 3 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан для физических лиц и от 3 до 10 необлагаемых налогом минимумов - для должностных лиц. Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение пожарной безопасности в лесах, которое привело к возникновению пожара или распространению его на значительные площади карается наложениям штрафов в размере от 3 до 10 необлагаемых налогом минимумов для граждан и от 7 до 12 - для должностных лиц.