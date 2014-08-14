На Донетчине в результате артобстрелов погиб один мирный житель, 11 - ранены

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 13 на 14 августа выдалась непростой для жителей Буденновского района и города Моспино. В результате артобстрелов в городе Моспино погиб 1 мирный житель, 11 человек получили ранения различной степени тяжести», - сказано в сообщении.

В горсовете констатировали, что в результате попадания снарядов в городе Моспино и в Буденновском районе Донецка повреждения получили несколько жилых домов и хозпостройки. Также снаряды попали на территорию больницы №12. Семерых пациентов терапевтического отделения лечебного учреждения перевели в больницу №11.

Читайте такжеНа Донетчине из-за действий боевиков полностью разрушены сотни домовПо состоянию на утро 14 августа обстановка в Донецке остается напряженной, но в штатном режиме работают общественный транспорт и коммунальные службы, подчеркнуто в сообщении.