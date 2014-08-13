В Житомире, Харькове и Кировограде на время АТО запретили фейерверки



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета , решением исполкома запрещено использование пиротехнических средств (салютов, фейерверков - УНИАН) на территории горсовета Житомира до момента завершения антитеррористической операции.

Контроль за выполнением данного решения возложен на Житомирский горотдел УМВД Украины в Житомирской области.

Также в Житомире на период АТО запрещено организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением мероприятий, направленных на поддержку украинской армии и участников боевых действий на Востоке государства.

Кроме этого, предприятия и учреждения Житомира должны в период АТО согласовывать с властями города проведения мероприятий политического, культурно-художественного, просветительского, спортивного, религиозного и рекламно-информационного характера.

«Также предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, другим юридическим и физическим лицам рекомендуется согласовывать проведение в Житомире мероприятий политического, культурно-художественного, просветительского, спортивного, религиозного, рекламно-информационного характера с управлением культуры городского совета, путем предоставления организаторами детального плана-сценария, с указанием цели и результата проведения мероприятия», - сообщает пресс-служба горсовета.

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В Харькове запретили использование пиротехники по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

В городе на время проведения АТО физическим и юридическим лицам не разрешается использовать салюты, фейерверки и другие пиротехнические средства. Будут следить за выполнением этой нормы работники милиции и городского управления Госслужбы из чрезвычайным ситуациям. Кроме того, работники департамента предпринимательства и потребительского рынка проведут разъяснительную работу в заведениях ресторанного хозяйства, ночных клубах и тому подобное.

Как отметила заместитель директора департамента культуры Оксана Ковьярова, запрет на временное использование пиротехники вводится в связи с внутриполитической ситуацией в стране и из-за многочисленных жалоб и обращений жителей города, а также людей, которые вынуждено переехали в Харьков из зоны АТО. Очень часто праздничные фейерверки воспринимаются многими горожанами и беженцами как стрельба из оружия.

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В Кировограде также ограничили использование салютов, фейерверков и других пиротехнических средств на все время действия антитеррористической операции.

Как сообщается на официальном сайте горисполкома, такое решение 12 августа принял исполнительный комитет Кировоградского городского совета в память о погибших во время проведения АТО на востоке Украины.

Решением предусматривается ограничение салюта, в том числе в заведениях общественного питания, торговли, бытового обслуживания, ресторанного хозяйства, развлекательного бизнеса и культуры при проведении концертов, дискотек, празднований, других массовых мероприятий. Исполком рекомендовал также Кировоградскому городскому отделу Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области и городскому отделу милиции усилить контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами требований действующего законодательства относительно деятельности, связанной с оборотом пиротехнических изделий.