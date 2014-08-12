Луганчане из-за отсутствия электричества готовят еду на кострах во дворах (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации «Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

Снегирев также сообщил, что в Луганске жители таких домов берут воду из труб в подвалах.

Читайте такжеКритическая ситуация в Луганске: в город не завозят продукты, медикаменты и топливоТакже он добавил, что в городе отсутствует мобильная связь.