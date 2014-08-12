Луганчане из-за отсутствия электричества готовят еду на кострах во дворах (фото)
08:48, 12 августа 2014Общество
1 0
В Луганске жители многоэтажек из-за отсутствия электричества и наличия только электроплит готовят еду на кострах во дворах домов.
Жители многоэтажек готовят еду на кострах во дворах домов / Instagram @deadukraine
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации «Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.
Снегирев также сообщил, что в Луганске жители таких домов берут воду из труб в подвалах.
Читайте такжеКритическая ситуация в Луганске: в город не завозят продукты, медикаменты и топливоТакже он добавил, что в городе отсутствует мобильная связь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter