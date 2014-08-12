Луганчане из-за отсутствия электричества готовят еду на кострах во дворах (фото)

08:48, 12 августа 2014
Общество
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В Луганске жители многоэтажек из-за отсутствия электричества и наличия только электроплит готовят еду на кострах во дворах домов.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации «Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

Снегирев также сообщил, что в Луганске жители таких домов берут воду из труб в подвалах.

Читайте такжеКритическая ситуация в Луганске: в город не завозят продукты, медикаменты и топливоТакже он добавил, что в городе отсутствует мобильная связь.

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