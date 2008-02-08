Бойко о ситуации с Газпромом: а я предупреждал

Долг, о котором заявляет «Газпром», связан с тем, что с 1 января «Нафтогаз» не заключил договоры с компанией посредником«УкрГазЭнерго»

Так Радио Свободапрокомментировал ситуацию экс-министр топлива и энергетики Юрий Бойко.

«С начала 2008 года страна потребляет газ без оформленных документов. Нет ни договоров, ни оплаты. Такая ситуация не могла продолжаться долго. Я предупреждал, что не нужно делать какие-то громкие декларации, а заниматься оформлением газа. Прошло больше месяца, и никто не оформляет газ. Если нет документов, то они соответствующим образом собираются перекрывать газ. «Нафтогаз Украины» не заключил договора с 1 января с «УкрГазЭнерго» относительно закупки для теплокомунэнерго. Об этом газе и идет речь», – отметил Юрий Бойко.

По его словам, в конце прошлого года, во времена правительства Януковича были заключены договоры между хозяйничающими субъектами, компаниями-посредниками «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго». Этот газ поставляется для промышленности. А для закупок газа на нужды теплокомуненерго «Нафтогаз Украины» должен был бы заключить соглашение с компанией «УкрГазЭнерго».

Ранее в четверг официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что в случае, если Украина не рассчитается с долгами за поставки российского газа до 11 февраля, «Газпром» полностью перекроет подачу газа.

«Задолженность только за поставки российского газа приближается уже к 500 миллионам долларов, а общая просроченная задолженность за поставки газа в Украину достигла уже полутора миллиарда долларов. Если на протяжении ближайших дней до понедельника включительно эта ситуация не будет урегулирована, «Газпром» не будет продолжать эту помощь», – отметил Сергей Куприянов.

По его словам, чтобы поставки продолжались и в дальнейшем, Россия требует, чтобы «украинская сторона немедленно создала для этого юридические основания, подписала соответствующие контракты и акты, и в ближайшее время полностью рассчиталась со всеми просроченными задолженностями», – сказал Куприянов в эфире российского телеканала «Вести».

Между тем премьер-министр Юлия Тимошенко пообещала решить все проблемы с поставками газа в Украину.

Об этом она заявила в интервью журналистам в четверг в городе Южное Одесской области.

«Все эти вопросы будут решены. Никаких проблем с поставками природного газа в Украину не будет», – заявила премьер, комментируя заявления представителей «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа в Украину.

Пока экспорта среднеазиатского газа, который идет в Украину, недостаточно для покрытия потребностей страны. В этих условиях «РосУкрЭнерго» покупает необходимые объемы газа у «Газпрома» по цене $314,7 за тысячу кубометров.

По данным на 6 февраля, объем российского газа, который поступил в Украину, составляет около 1,5 миллиардов кубометров.

Поставки газа «Газпрома» сейчас составляют свыше четверти всех поставок импортного газа в Украину.