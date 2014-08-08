В Донецке под обстрел террористов попал кафедральный собор УГКЦ

22:24, 08 августа 2014
Общество
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В Донецке во время обстрела террористов пострадал кафедральный собор УГКЦ Покрова Пресвятой Богородицы. 

собор УГКЦ, Донецьк / Свободный Донбасс


Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, инцидент произошел сегодня в час дня.

Местные греко-католики сообщили, что снаряд попал на церковный двор, в результате взрыва повреждены ворота. Взрывная волна также повыбивала оконные стекла в административном помещении храма. К счастью, обошлось без жертв - на момент артобстрела людей на территории собора не было.

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Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ возведен в 2003 году. С августа этого же года его освятили. Чин освящения осуществил тогдашний Патриарх Любомир (Гузар) в присутствии 8 епископов, большого количества священников и мирян из разных уголков Украины.

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