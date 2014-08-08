Москва, Петербург и Крым больше не будут принимать беженцев из Донбасса

Об этом пишет "КоммерсантЪ".

В пресс-службе мэрии Москвы заявили, что дополнительные деньги на них из бюджета города выделяться не будут, поскольку в городском правительстве не имеют на это правовых оснований — в связи с установленной нулевой квотой на выдачу временного убежища.

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Размещение и помощь беженцам с Украины обойдутся бюджету РФ почти в 5 млрд руб. (1,6 млрд грн) — именно столько правительство экстренно выделило на эти нужды. Это в два с половиной раза больше, чем ежегодно тратится на принятую еще в 2007 году программу переселения соотечественников, которая обходится государству, по данным Минрегиона, в 2 млрд руб. в год.