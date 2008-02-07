Ющенко о ПДЧ, ЕС, США, России, свободной торговле, энергобезопасности и Голодоморе

Украина надеется на положительное рассмотрение вопроса о присоединении к Плану действий по членству в НАТО на Бухарестском саммите Североатлантического альянса в апреле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время встречи с руководителями дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

«Надеемся на положительное для нашей страны рассмотрение этого вопроса», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в Украине рассчитывают, что в 2008 году Украина будет плодотворно развивать диалог с Североатлантическим альянсом. Украина ожидает, что в повестку дня саммита НАТО в Бухаресте будет внесен вопрос о присоединении Украины к плану действий по членству в НАТО.

Президент отмечает, что Украина настроена на углубление и практическое укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. «Ожидаем, что важным указателем наших отношений станет четкая и продуманная дорожная карта двустороннего сотрудничества на ближайшие годы», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент призывает государства мира поддержать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, касающуюся Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

«Я обращаюсь ко всем государствам, которые вы представляете, с призывом поддержать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН относительно Голодомора, сохранить всемирную память о миллионах невинно погибших людей, осудить это ужасающее преступление и проявить единство в готовности противодействовать любым покушениям на человеческую жизнь, достоинство и права», - сказал Президент.

Он напомнил, что 2008 год объявлен в Украине годом памяти жертв Голодомора. «Мы просим мировое сообщество вместе с нами почтить память жертв этого коммунистического геноцида», - сказал Президент.

Президент считает, что пришло время для нового качества отношений между Украиной и Россией.

По его словам, руководство обоих государств твердо настроено на развитие настоящего и надежного стратегического партнерства. «Я буду рад уже в ближайшее время посетить Российскую Федерацию, чтобы обсудить наиболее неотложные задачи наших отношений. Уверен, что мы достигнем продуктивных результатов», - сказал Президент.

Украина намерена максимально эффективно продолжить курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

По убеждению Президента, этот путь в известной степени отвечает философии внутренних преобразований в государстве.

Он отметил, что Украина последовательно придерживается внешнеполитического курса, в основе которого лежат принципы международного партнерства, равноправия, взаимного уважения, доверия и выгоды.

Общая логика политических процессов в Украине дает основания считать, что стратегические внутренние и внешние задачи в повестке дня Украины будут реализованы.

Он также отметил, что отдельные послевыборные рецидивы пройдут. «Трудности, безусловно, не растворятся в воздухе, но мы хорошо осознаем их природу и имеем всю политическую волю и необходимый инструментарий, чтобы их преодолевать и гарантировать неизменность избранного нами курса», - сказал Президент.

Для Украины 2008 год является годом значительных надежд и большой масштабной работы. «Мы ставим целью ввести полноценную и эффективную конституционную реформу, существенно усовершенствовать судебную и правоохранительную системы, достичь прогресса в структурных изменениях, национальной экономике, усилить ее конкурентоспособность и обеспечить реальные условия для роста благосостояния людей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент заявляет, что в энергетической политике усилия Украины будут направлены прежде всего на поиск системных ответов на вызовы, которые все острее появляются перед европейским и мировым сообществом.

Президент Украины также пригласил всех заинтересованных глав государств и правительств принять участие в роботе энергетического саммита, который состоится в Киеве 22-23 мая.

Глава государства отметил, что одной из ведущих тем саммита станет вопрос диверсификации транзитных потоков и источников поставок энергоносителей.

По словам В.ЮЩЕНКО, особую роль в этом процессе должен сыграть энерготранзитный коридор Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск.

Украина ожидает, что вскоре начнутся переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Президент отметил, что создание этого общего экономического пространства в Украине рассматривают как первый шаг к реализации принципа четырех свобод: свободного перемещения через границы людей, товаров, капиталов и услуг.

По словам В.ЮЩЕНКО, как реальную общую выгоду Украина рассматривает введение зон свободной торговли на принципах ВТО с другими ведущими торговыми партнерами Украины – США, Российской Федерацией, странами ГУАМ.

Также, по словам Президента, Украина заинтересована в плодотворном развитии переговорного процесса по заключению нового усиленного политического соглашения между Украиной и ЕС. «Верю, что настоящий документ будет инновационным, будет отвечать общим интересам и ставить амбициозные цели политической ассоциации и экономической интеграции Украины», - сказал он.