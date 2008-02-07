Тимошенко предлагает работникам ОПЗ доработать условия их приватизации

29% от суммы, полученной в результате приватизации Одесского припортового завода, поступят в бюджет города Южный, где функционирует ОПЗ. Еще 1% получит бюджет Одесской области.

Об этом сегодня заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на встрече с коллективом предприятия. (Стартовая цена 99,57% акций ОАО «Одесский припортовый завод» - 3 млрд.).

Как передает корреспондент УНИАН, глава правительства также предложила сотрудникам завода в течение недели доработать условия приватизации ОПЗ. Этот документ со всеми изменениями планируется рассмотреть на заседании правительства в следующую среду, добавила она. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО посоветовала сотрудникам завода заключать коллективный договор не на год-два, как сейчас, а на пять лет, «пока не возникнет чувство партнерства с инвестором».

Кроме того, по ее словам, гарантией того, что на заводе все будет в порядке, станет сохранение в должности директора ОПЗ Валерия ГОРБАТКО. Премьер-министр не исключает, что это станет одним из условий продажи предприятия.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

Уставный фонд предприятия - 798 млн. 544 тыс. грн.