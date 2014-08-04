В Запорожской области начали создавать отечественные бронежилеты

Как передает корреспондент УНИАН, бронежилет в двух комплектациях: на 4 на 2 пластины презентовали сегодня в Запорожской облгосадминистрации председатель ЗОГА Валерий Баранов и директор Запорожского инструментального завода Алексей Литвин.

По их данным, в течение месяца в Запорожье был организован процесс создания бронежилетов «от руды до конечного продукта»: ПАО «Днепроспецсталь» разработало и осуществило отлив металла необходимого химсостава, ОАО «Запорожсталь» прокатало лист, а ЗАО «Запорожский инструментальный завод им. Войкова» изготовило пластины и обеспечило выпуск бронежилетов в готовом виде.

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По словам Литвина, «единственное массово использующееся оружие, которым созданные в Запорожье бронежилеты пробиваются – бронебойно-зажигательный патрон к снайперской винтовке, использующийся, как правило, для «охоты» на БТР».

«От остальных видов оружия, как показали испытания, наш бронежилет защищает – не пробивается даже если есть попадание в одну точку 9 раз из винтовки Драгунова», - констатировал директор завода, отметив, что «тканевая часть запорожского бронежилета, включая демплер, фактически скопирована с бронежилета НАТОвского, использовавшегося в Югославии».

По словам Литвин, запорожский бронежилет на 4 пластины весит около 14 кг и будет стоить ориентировочно до 8 тыс. грн, вес бронежилета на 2 пластины – около 10 кг, стоимость - пределах 5-6 тыс. грн. Класс защиты обоих – «между 4 и 5 классами защиты».

Завтра, 5 августа, Баранов планирует представить созданные в Запорожье бронежилеты премьер-министру Украины Арсению Яценюку и попросить его содействия в ускорении их сертификации.