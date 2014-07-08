Военнослужащие ВСУ в зоне АТО обеспечены бронежилетами на 67%

Об этом сегодня, 8 июля, во время брифинга сообщил заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед.

"По состоянию на 6 июля военнослужащие обеспечены бронежилетами первого, второго и четвертого уровней защиты более чем на 67%. Потребность составляет 24 857 комплектов, в наличии 17 648, заказано 28357 комплектов. Ориентировочно эту потребность мы сможем удовлетворить на 100% до конца текущего месяца", - сообщил Мехед.

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Он отметил, что кевларовыми шлемами военнослужащие обеспечены менее чем на один процент.

"С начала проведения АТО в части (подразделения), через добровольческие органы поступило 405 шт., при этом потребность в этих индивидуальных средствах защиты составляет 24857 шт. На сегодня заказано 10000 кевларовых шлемов, ориентировочный срок поставки - 20 сентября. Остальной личный состав обеспечен шлемами стальными. Для обеспечения полной потребности необходимо дополнительное выделение средств в сумме 28,4 млн грн", - отметил замглавы Минобороны.

В то же время он подчеркнул, что все бронежилеты, которые были переданы волонтерами в зону АТО, будут заменены.

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По словам Мехеда, соответствуют требованиям и тактико-техническим характеристикам только бронежилеты, которые сертифицированы Министерством обороны Украины, а именно - «Корсар - 4» и «Корсар М-314». На сегодня их количество составляет 7961.

"Бронежилет предназначен для защиты человека, поэтому должен отвечать тактико-техническим характеристикам. На сегодня бронежилеты типа «Корсар» являются единственными, которые отвечают современным требованиям индивидуальной защиты, поэтому должны быть у наших военнослужащих", - подчеркнул Петр Мехед.

Он добавил, что для отдельных специалистов соответствующих специальностей, например, для разведчиков, бронежилет должен быть несколько легче на вес, чтобы бойцы могли выполнять специальные задачи, которые ставятся перед ними.

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Представитель Минобороны сообщил, что по состоянию на 6 июля в качестве гуманитарной помощи от Франции поступила одна тысяча бронежилетов, и от Соединенных Штатов Америки 700 бронежилетов 3 класса.

"Кроме того, с начала антитеррористической операции от физических и юридических лиц в качестве благотворительной помощи подразделениями ВС Украины получено 2576 бронежилетов, которые завезены непосредственно в воинские части", - добавил Мехед.