За 1,5 часа более 150 мирных жителей выехали по гуманитарному коридору из оккупированных городов

За полтора часа 31 июля более 150 мирных жителей уже успели выехать из оккупированных террористами городов на востоке Украины по «зеленому коридору», который организовали силы и подразделения частей АТО.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Люди не хотят жить на территориях, где отсутствует закон и порядок. Где террористы совершают свои вакханалии, занимаются насилием, грабежами и мародерством", - отмечается в сообщении.

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"Беженцы сообщают о том, что оккупанты делают все возможное, чтобы не допустить выезда людей. Заставляя граждан быть живым щитом, или рабами на принудительных работах по оборудованию пунктов обороны боевиков они берут в заложники женщин и детей, и грозят в случае неповиновения расстрелять их", - добавляют в пресс-центре АТО.

В частности, на блокпостах боевики не пропускают автомобили с людьми, желающими выехать в сторону украинских войск. Также у беженцев забирают имущество, документы и деньги.