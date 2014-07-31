Для выезда мирных жителей из Луганска организовали гуманитарный коридор

Войска оперативного командования "Север" в составе сил АТО обеспечивают "зеленый коридор" для мирного населения Луганска.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что для жителей временно оккупированных районов Луганской области создан гуманитарный коридор из города Луганск.

Работа организована по направлению по ул. Советской, ул. 16-я линия, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, далее по шоссе Луганск-Счастье через населенный пункт Металлист.

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Пункт сбора и проверки (так называемый фильтрационный пункт) организовано на территории воинской части Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в населенном пункте Счастье.

"Персонал и порядок охраны, обеспечения фильтрационного пункта (пункта сбора и проверки), порядок организации взаимодействия с представителями Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины было определено на координационном совещании, которое было проведено 28 июля 2014 года в населенном пункте Старобельск", - сообщают в пресс-службе АТО.

Встреча, осмотр беженцев на блокпосту 1203, сопровождение до фильтрационного пункта (пункта сбора и проверки), охрана пункта осуществляется представителями Министерства внутренних дел Украины, Государственной пограничной службы.

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"Опознавательным знаком для гражданского населения предлагается иметь белое полотнище для групп людей и широкая белая повязка для каждого гражданина или ведущего колонны и запирающего", - отмечается в сообщении.

Также отмечают, что с собой жителям населенных пунктов разрешено вывозить личные вещи. Вывозить огнестрельное и холодное оружие запрещено.

Огонь на расстоянии 200 метров справа и слева от указанного коридора будут прекращать с 10.00 до16.00 ежедневно.