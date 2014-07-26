МИД направил ноту Болгарии в связи с украинофобией в детском лагере

В лагере был установлен запрет на ношение украинскими детьми национальных символов, говорится в комментарии МИД.

"МИД Украины возмущено и категорически осуждает дискриминационные и украинофобские поступки руководителя группы аниматоров летнего лагеря «Мистраль» на побережье Черного моря в Болгарии Игоря Абессинова по отношению к детям из Украины", - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что, "принимая во внимание свидетельства родственников украинских детей и очевидцев, установленный им запрет на демонстрацию и ношение украинских национальных символов в лагере и на этой почве моральное издевательство, которому подверглись дети из Украины через демонстративное проявление неуважения к украинской национальной символике, могут свидетельствовать о совершенном им преступлении дискриминации по национальному признаку, нарушении прав и свобод человека, разжигании ксенофобских настроений и межэтнической нетерпимости".

"Подобное поведение является недопустимым в демократическом обществе и европейском государстве, в котором трудоустроен этот гражданин, и не может остаться без надлежащей реакции украинской и болгарской сторон", - отмечается в сообщении.

МИД направил ноту внешнеполитическому ведомству Болгарии с просьбой дать правовую оценку действиям Игоря Абессинова, провести расследование этого инцидента и принять меры, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.