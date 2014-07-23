Раненых в АТО военных обещают обеспечить современными и бесплатными протезами

Верховная Рада приняла закон об обеспечении протезами участников АТО. По новым правилам, бесплатный протез от государства может получить почти каждый участник АТО, а также мирные жители, пострадавшие от российской агрессии на Востоке страны, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Сейчас в больницах по всей стране находится почти два десятка бойцов, раненых во время АТО, травмы которых привели к ампутации. Власть обещает, что их дальнейшая реабилитация и протезирование будет осуществляться в Украине и за государственный счет.

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Протезы от государства для военных будут производить в Украине из европейских материалов, современных и удобных, которые стоят дешевле, чем за границей, говорят специалисты.

Ортопед-протезист с 20-летним стажем Александр Стеценко подтверждает - государственные протезы действительно европейского уровня, поэтому советует протезироваться в Украине. Сверхсовременные электронные протезы, но уже за собственные средства, в Украине тоже производят. Стоят они даже дешевле, чем в Европе - убеждает специалист.

Впрочем, современные электронные агрегаты требуют частого сервисного обслуживания, а осуществлять его в Украине удобнее и дешевле, чем в Европе.

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Как уже ранее сообщалось, бойцы АТО получат от государства земельные участки.