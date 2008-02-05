Дубина хочет выкупить у РосУкрЭнерго весь газ на 2008 год

Глава НАК “Нафтогаз Украина” Олег ДУБИНА предлагает закупить у «РосУкрЭнерго» весь газ на 2008 год по цене 179,5 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам финансового положения НАК «Нафтогаз Украины».

«Если мы сегодня купим газ по 179,5 долларов – мы закроем (газовый) баланс страны, мы будем знать, что страна с газом. То, что касается финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», у нас есть возможность двигаться дальше и вести разговоры со всеми кредиторами, не создавая ситуацию дефолта и т.д. Однако после этого, у нас есть поручение СНБО создать системную группу, которая выстроит нашу систему переговоров (по схеме поставок газа – УНИАН). Поэтому на сегодняшний день целесообразно от «РосУкрЭнерго» купить весь объем газа на границе Украины, завести этот газ в Украину, выстроить систему продажи газа внутри страны, навести порядок в технической сфере, привести в порядок облгазы. То есть, привести это все за 2008 год в порядок и в 2009 году с подготовленной базой для переговоров со всеми странами двигаться постепенно дальше», - сказал О.ДУБИНА.

Отвечая на вопрос участвующей в заседании премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что если в результате переговоров удастся договориться о прямых контрактах по поставкам газа в страну, не ожидая завершения 2008 года, считает ли он, что нужно отказаться от таких посредников как «РосУкрЭнерго», О.ДУБИНА дал понять, что согласен с идеей отказа от посредника. Вопрос, по его мнению, должен решаться между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом», поскольку на сегодняшний день НАК практически отстранен от переговоров по газовому вопросу, как и правительство. О.ДУБИНА считает, что НАК «Нафтогаз Украина» может вернуть все свои позиции и на внутреннем рынке газа – компания должна поставлять газ всем предприятиям. «То есть без посредников, напрямую по своим договорам с дисциплиной платежей, это непростая работа, но коллектив «Нафтогаза» сможет с ней справиться. Нет никаких посредников – и НАК «Нафтогаз Украины» является монополией на продажу газа в Украине”, - сказал глава НАК.

О.ДУБИНА считает, что если такой вариант (“Нафтогаз” как монополист на внутреннем рынке газа) удастся, то будут подписаны новые договора с потребителями газа, и это можно будет сделать достаточно быстро. «Я думаю, что при ресурсе, который у нас будет, нам хватит месяца для завершения этой работы», - добавил он.

Справка УНИАН. СП ЗАО “УкрГаз-Энерго”, созданное RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года, поставляет газ в Украину, который закупает у RosUkrEnergo.

В 2007 году “УкрГаз-Энерго” планировало импортировать в Украину более 53 млрд. кубометров газа. В соответствии с балансом газа на 2008 год, компания закупит 55 млрд. куб. м газа из ресурсов компании RosUkrEnergo.