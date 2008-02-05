Погода на 6 - 10 февраля

Завтра в Украине будет облачная погода с прояснениями, в западных и северных областях пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем в Карпатах – умеренный дождь со снегом; на остальной территории – без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром в Украине ожидаются туманы. В восточной части и в Карпатах – на дорогах местами гололедица. Ветер будет преобладать юго-западный 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатах и местами в восточных областях 3-6° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях и в южной части – местами до 7-10° тепла.

7-8 февраля в западных, северных, местами центральных областях Украины прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

7 февраля в западных областях ожидаются умеренные осадки. На остальной территории – переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах северной части – местами гололедица. Местами возможен туман. Ветер будет преобладать юго-восточный и восточный, в западных и северных областях – с переходом в северо-западный, 5-10 м/с; 7 февраля в Карпатах, днем 8 февраля – в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7 февраля – от 3° мороза до 2° тепла, 8 февраля 0-5° мороза, в восточных областях – до 8° мороза; днем 1-6° тепла, в Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области 4-9° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем – около 0°.

9 февраля ожидается погода без существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье – местами небольшие осадки. 10 февраля в восточной части, в Крыму и на крайнем западе страны – без существенных осадков, на остальной территории пройдут небольшие осадки. Температура в восточных областях и Приазовье – ночью 4-9° мороза, на крайнем востоке – местами 11-13° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на остальной территории ночью 1-7° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла.

В Киеве и области 6 февраля будет облачно с прояснениями, местами – небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – от 1° тепла до 1° мороза, днем 2-4° тепла.

7-8 февраля также ожидается облачная погода с прояснениями. Утром, днем 7 февраля и ночью 8 февраля пройдут небольшие осадки, остальное время – без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7 февраля – от 3° мороза до 2° тепла, 8 февраля 0-5° мороза; днем 1-6° тепла.

9 февраля в столице и Киевской области – без существенных осадков, 10 февраля – небольшие осадки. Температура ночью 1-7° мороза, днем – от 1° мороза до 4° тепла.