На Грушевского - автомобильная пробка из-за пикетов

Представители БЮТ, «Народной самообороны» и Блока Черновецкого проводят пикеты у здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета Блока Леонида Черновецкого требуют отставки министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, а представители БЮТ и «Народной самообороны» выступают за проведение досрочных выборов мэра столицы.

Участники пикета выстроились на тротуаре по ул. Грушевского, чтобы не мешать проезду автотранспорта. Вместе с тем на улице все же возникла автомобильная пробка.

Как сообщили УНИАН представители правоохранительных органов, в акции принимает участие около 2 тыс. человек от всех политических сил. В то же время, визуально большую часть участников акции составляют представители БЮТ и «Народной самообороны».