В Киеве остановилось движение на «красной» линии метро

10:12, 05 февраля 2008
Общество
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Предлагают пользоваться другим транспортом

В Киеве на «красной» линии метро остановлено движение – как в центре города, так и на левом берегу.

Об этом сообщают корреспонденты УНИАН. В частности, на станции метро «Театральная» по громкоговорителю звучит объявление, что движение остановлено «по техническим причинам».

При этом пассажирам предлагается «пользоваться другими видами транспорта».

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