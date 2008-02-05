В Киеве остановилось движение на «красной» линии метро
10:12, 05 февраля 2008Общество
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Предлагают пользоваться другим транспортом
В Киеве на «красной» линии метро остановлено движение – как в центре города, так и на левом берегу.
Об этом сообщают корреспонденты УНИАН. В частности, на станции метро «Театральная» по громкоговорителю звучит объявление, что движение остановлено «по техническим причинам».
При этом пассажирам предлагается «пользоваться другими видами транспорта».
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