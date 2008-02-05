В Киеве остановилось движение на «красной» линии метро

В Киеве на «красной» линии метро остановлено движение – как в центре города, так и на левом берегу.

Об этом сообщают корреспонденты УНИАН. В частности, на станции метро «Театральная» по громкоговорителю звучит объявление, что движение остановлено «по техническим причинам».

При этом пассажирам предлагается «пользоваться другими видами транспорта».