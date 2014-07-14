По факту порчи памятника Независимости Украины в Харькове открыто уголовное производство

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Информация об этом факте внесена в Единый реестр досудебных расследований, следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство), санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Милиция проводит соответствующие мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в ночь на 14 июля неизвестные облили краской постамент памятника Независимости Украины на площади Конституции. Информация об этом факте поступила утром в дежурную часть Дзержинского райотдела милиции от работников коммунального предприятия.

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На место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа, работники которой осуществили необходимые меры по установлению свидетелей происшествия и сбору вещественных доказательств.