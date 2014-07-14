В Харькове облили краской памятник Независимости Украины
10:14, 14 июля 2014Общество
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В Харькове неизвестные облили краской постамент памятника Независимости Украины на площади Конституции.
фото /www.city.kharkov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на департамент коммунального хозяйства, инцидент произошел сегодня ночью.
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фото www.city.kharkov.ua
Сотрудники КП "Харковзеленстрой" обнаружили краску на монументе около 7.00. В настоящее время проводятся работы по очистке памятника от краски с привлечением подрядной организации и специальной техники. На месте происшествия работают правоохранители.
фото www.city.kharkov.ua
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