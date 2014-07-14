В Харькове облили краской памятник Независимости Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на департамент коммунального хозяйства, инцидент произошел сегодня ночью.

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Сотрудники КП "Харковзеленстрой" обнаружили краску на монументе около 7.00. В настоящее время проводятся работы по очистке памятника от краски с привлечением подрядной организации и специальной техники. На месте происшествия работают правоохранители.