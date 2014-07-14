В Харькове облили краской памятник Независимости Украины

10:14, 14 июля 2014
Общество
1
обновлено

В Харькове неизвестные облили краской постамент памятника Независимости Украины на площади Конституции.

фото /www.city.kharkov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на департамент коммунального хозяйства, инцидент произошел сегодня ночью.

Читайте такжеВ Харькове произошла потасовка между участниками Майдана и Антимайдана

фото www.city.kharkov.ua

Сотрудники КП "Харковзеленстрой" обнаружили краску на монументе около 7.00. В настоящее время проводятся работы по очистке памятника от краски с привлечением подрядной организации и специальной техники. На месте происшествия работают правоохранители.

фото www.city.kharkov.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter