В Мариуполе растянули самый большой флаг Украины

В Мариуполь флаг привезли представители партии «Батькiвщина молода» по приглашению ОФ "Мариупольская дружина". Как стало известно, заявку на проведения данного митинга организация подала за неделю до его проведения, сообщает сайт 0629.

Развернули флаг на тысячном митинге, который был организован в честь месяца со дня освобождения Мариуполя от ДНР.

На праздник пришли люди разного возраста, большинство из которых принесли с собой символику Украины. Некоторые были одеты в национальные вышиванки.

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"В отличие от предыдущих митингов в поддержку единой Украины этот был действительно многочисленным, а его участники не были «пригнанными» городской властью сотрудникам коммунальных учреждений. Здесь каждый выражал свое мнение и гордо кричал: "Слава Украине! Героям слава!", - издание.

Когда огромный флаг был развернут, любопытные жители стали гулять под ним, фотографироваться и петь гимн Украины.

Настроение на площади было приподнятым, жители чувствовали себя свободными и спокойными за свою безопасность. Кстати, за охраной порядка сегодня следили не только представители милиции, но и вооруженные «черные человечки», которых на митинге поблагодарили за освобождение города.