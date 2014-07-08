Порошенко подписал закон о социальной защите семей погибших участников АТО

Соответствующим законодательным актом распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» на семьи лиц рядового и начальственного состава органов внутренних дел Украины, которые погибли или умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.Читайте такжеПорошенко подписал указ о награждении воинов за освобождение Славянска

Отмеченный закон Верховная Рада Украины приняла 19 июня.