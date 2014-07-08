Порошенко подписал закон о социальной защите семей погибших участников АТО
10:22, 08 июля 2014Общество
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Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 1538-VII «О внесении изменения в статью 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», сообщается на сайте главы государства.
Порошенко подписал закон о социальной защите семей погибших участников АТО / Фото: УНИАН
Соответствующим законодательным актом распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» на семьи лиц рядового и начальственного состава органов внутренних дел Украины, которые погибли или умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.Читайте такжеПорошенко подписал указ о награждении воинов за освобождение Славянска
Отмеченный закон Верховная Рада Украины приняла 19 июня.
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