В Москве туалет Киевского вокзала "украсили" фотографиями звезд, которые поддержали украинцев
04:33, 08 июля 2014Общество
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В Москве пол общественного туалета на Киевском вокзале "украсили" фотографиями российских артистов и культурных деятелей, которые поддержали Украину и осудили агрессию Путина.
Эхо Москвы
Об этом сообщает блогер Сергей Никитский на сайте "Эхо Москвы".
Среди звезд, изображениями которых "украсили" пол туалета - Сергей Лазарев, Алексей Кортнев, Юрий Шевчук, Борис Акунин, Виктор Шендерович, Олег Басилашвили и другие. Каждое фото подписано: "Пятая колонна. Чужие среди нас".
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