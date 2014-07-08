В Москве туалет Киевского вокзала "украсили" фотографиями звезд, которые поддержали украинцев

Об этом сообщает блогер Сергей Никитский на сайте "Эхо Москвы".

Среди звезд, изображениями которых "украсили" пол туалета - Сергей Лазарев, Алексей Кортнев, Юрий Шевчук, Борис Акунин, Виктор Шендерович, Олег Басилашвили и другие. Каждое фото подписано: "Пятая колонна. Чужие среди нас".