Во время раздачи сосисок в Славянске местные сдали военным двух террористов (фото)

15:01, 07 июля 2014
Общество
37 0

Во время раздачи гуманитарной помощи украинскими военными, были обнаружены и задержаны двое террористов.

Военные привезли в Славянск гуманитарную помощь / facebook.com/anton.petrukov

Об этом сообщают очевидцы.

Украинские военные привезли гуманитарную помощь в Славянск и раздавали людям с грузовика сосиски.

Читайте такжеВ Славянске и Краматорске начали выплачивать пенсии

Когда в толпе появились двое мужчин, местные начали кричать, что это террористы, и требовали их поймать.

Террористов задержали / facebook.com/anton.petrukov

Украинские военные быстро задержали двух подозреваемых. При обыске оказалось, что оба являются гражданами Российской Федерации.

Террористы оказались гражданами России / facebook.com/anton.petrukov

По словам самих задержанных, они воевали на стороне сепаратистов, а пришли за сосисками потому, что их бросили и есть им нечего.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter