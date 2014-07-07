Во время раздачи сосисок в Славянске местные сдали военным двух террористов (фото)

Об этом сообщают очевидцы.

Украинские военные привезли гуманитарную помощь в Славянск и раздавали людям с грузовика сосиски.

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Когда в толпе появились двое мужчин, местные начали кричать, что это террористы, и требовали их поймать.

Украинские военные быстро задержали двух подозреваемых. При обыске оказалось, что оба являются гражданами Российской Федерации.

По словам самих задержанных, они воевали на стороне сепаратистов, а пришли за сосисками потому, что их бросили и есть им нечего.