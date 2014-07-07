Во время раздачи сосисок в Славянске местные сдали военным двух террористов (фото)
15:01, 07 июля 2014Общество
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Во время раздачи гуманитарной помощи украинскими военными, были обнаружены и задержаны двое террористов.
Военные привезли в Славянск гуманитарную помощь / facebook.com/anton.petrukov
Об этом сообщают очевидцы.
Украинские военные привезли гуманитарную помощь в Славянск и раздавали людям с грузовика сосиски.
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Когда в толпе появились двое мужчин, местные начали кричать, что это террористы, и требовали их поймать.
Террористов задержали / facebook.com/anton.petrukov
Украинские военные быстро задержали двух подозреваемых. При обыске оказалось, что оба являются гражданами Российской Федерации.
Террористы оказались гражданами России / facebook.com/anton.petrukov
По словам самих задержанных, они воевали на стороне сепаратистов, а пришли за сосисками потому, что их бросили и есть им нечего.
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