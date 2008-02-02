Прокурор Харькова подал в отставку
15:21, 02 февраля 2008Общество
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Рапорт рассматривает ГПУ
Подал в отставку прокурор Харькова Владимир СУХОДУБОВ.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в прокуратуре области, информация о том, что В.СУХОДУБОВ написал рапорт с просьбой освободить его от должности прокурора Харькова была обнародована на коллегии прокуратуры Харьковской области в среду, 30 января с.г.
По информации прокурора области Василия СИНЧУКА, рапорт В.СУХОДУБОВА рассматривает Генеральная прокуратура Украины.
Должность прокурора Харькова В.СУХОДУБОВ занимает с весны 2005 года.
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