Прокурор Харькова подал в отставку

Подал в отставку прокурор Харькова Владимир СУХОДУБОВ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в прокуратуре области, информация о том, что В.СУХОДУБОВ написал рапорт с просьбой освободить его от должности прокурора Харькова была обнародована на коллегии прокуратуры Харьковской области в среду, 30 января с.г.

По информации прокурора области Василия СИНЧУКА, рапорт В.СУХОДУБОВА рассматривает Генеральная прокуратура Украины.

Должность прокурора Харькова В.СУХОДУБОВ занимает с весны 2005 года.