Кабмин выделил 25 млн. гривен на временное проживания переселенцев из Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак.

"Кабинет министров Украины принял постановление об обеспечении временного проживания лиц, которые переселяются из Автономной Республики Крым и города Севастополь. На оплату этого проживания из государственного бюджета сегодня выделено свыше 25 млн. грн. Эти средства сформированы по заявкам областных государственных администраций. Предусматриваемый механизм - это целевая помощь каждому лицу, не превышающая 200 грн в день. Для оплаты проживания средства будут направляться по заявке лица в тот санаторий или дом отдыха, другое место, где оно временно проживает", - сказал Семерак.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики, на сегодняшний день , 25 июня, в Украине зарегистрировано 10,5 тысячи переселенцев из АР Крым и Севастополя.