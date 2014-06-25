Кабмин выделил 25 млн. гривен на временное проживания переселенцев из Крыма
Кабмин выделил свыше 25 млн. грн на обеспечение временного проживания лиц, которые переселяются на материковую часть из Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак.
"Кабинет министров Украины принял постановление об обеспечении временного проживания лиц, которые переселяются из Автономной Республики Крым и города Севастополь. На оплату этого проживания из государственного бюджета сегодня выделено свыше 25 млн. грн. Эти средства сформированы по заявкам областных государственных администраций. Предусматриваемый механизм - это целевая помощь каждому лицу, не превышающая 200 грн в день. Для оплаты проживания средства будут направляться по заявке лица в тот санаторий или дом отдыха, другое место, где оно временно проживает", - сказал Семерак.
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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики, на сегодняшний день , 25 июня, в Украине зарегистрировано 10,5 тысячи переселенцев из АР Крым и Севастополя.