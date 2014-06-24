Нацсовет просит суд приостановить ретрансляцию в Украине российского канала ТVСI

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Кроме того, учитывая то, что телеканалы «Life News» и «REN-TV» являются неадаптированными, и их трансляция на территории Украины запрещена, Национальный совет обратился в Генеральную прокуратуру Украины относительно принятия мер соответствующего реагирования, поскольку в их программах имеются признаки преступления, предусмотренные разделом первым и статьей 161 Уголовного кодекса Украины относительно преступлений против государства и разжигания межнациональной вражды.Читайте такжеНа Донбассе провайдеры не выполняют решение суда об отключении российских телеканалов - Нацсовет

Также Национальный совет направил обращение к провайдерам программной услуги, у которых зафиксирована ретрансляция указанных телеканалов, с требованием немедленно прекратить эту ретрансляцию.