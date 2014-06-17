В Украине могут запретить телеканалы «Россия-24», «Life News» и «НТВ»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассматривает возможность дополнительного обращения в суд относительно запрета ретрансляции в Украине еще некоторых российских каналов.

Об этом сообщил председатель Нацсовета по телерадиовещанию Владимир Манжосов, сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета.

Читайте также«Россия 24» при переводе грубо переврала речь Порошенко на инаугурации

По словам Манжосов, принимая во внимание многочисленные жалобы граждан относительно содержания передач, которые транслируются рядом российских каналов, Нацсовет рассматривает возможность дополнительного обращения в суд о запрете ретрансляции некоторых российских каналов на территории Украины.

Он напомнил, что сейчас в Окружном административном суде города Киева продолжается рассмотрение дела о запрете вещания на территории Украины четырех российских телеканалов - «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ-Мир». Соответствующее решение суда выполняют все провайдеры программной услуги, за исключением Луганской и Донецкой областей.

Кроме упомянутых каналов, ряд других российских вещателей транслирует передачи, содержащие неправдивую и враждебную информацию. Как отметил председатель Нацсовета, регуляторный орган, проведя мониторинг, зафиксировал наличие признаков нарушений в эфире российского информационного канала «ТВ Центр-International» (ТVСI) и обратился к дистрибьютору этой программы в Украине ООО «Вертикаль-ТВ», г. Донецк, с просьбой предоставить комментарий относительно распространения информации в эфире «ТВ Центр-International» (ТVСI), которая не соответствует требованиям отечественного законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Национальный совет обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить предоставленные факты и принять меры реагирования.

В контексте принятия Национальным советом мероприятий по обеспечению информационной безопасности Украины также проводится мониторинг программного наполнения российской информационной программы «Life News», которая не входит в перечень адаптированных программ.

«Мы делаем шаги к правомочных действиям, - отметила заместитель председателя Нацсовета Лариса Мудрак. - Всю информацию: какие операторы и транслируют - нам нужно проверять вместе с правоохранительными органами для того, чтобы иметь уточненные данные, и после этого обращаться в суд ».

Она проинформировала, что уже более 20 дней назад Украина направила официальное письмо Европейской платформе регуляторных органов с просьбой рассмотреть ситуацию с трансляцией российских каналов на французском спутнике. «Надеемся, что в ближайшее время поступит письмо-ответ от французского регулятора, и у нас будет возможность делать следующие шаги по трансляции российских каналов через французский спутник», - отметила она.

Читайте такжеВ Донецке террористы угрозами заставили провайдера отключить пять украинских каналов

Мудрак отметила, что для всей медийной европейского среды крайне важно, чтобы существовали критерии и дефиниции, что такое «пропаганда», «призывы к ненависти», «информационная агрессия», поскольку на основе четких критериев, которые вписаны в закон, гораздо легче делать выводы, чтобы не допустить опасности - шагов к цензуре.

«Принципиально важно на время агрессии предпринимать хирургические действия, а именно - запрещать, чтобы сохранить спокойствие зрителей, и непосредственно защитить свое информационное поле». Следующим шагом, по словам Мудрак, должны быть изменения в законодательство относительно категорий и дефиниций, а еще следующим - выработка норм сосуществования в информационном поле.